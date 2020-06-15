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AA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

Ankara için sağanak uyarısı: Saat 18:00'e kadar...

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Ankara için sağanak uyarısı: Saat 18:00'e kadar...
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Ankara'da bugün saat 18.00'e kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, başkentte bugün öğleden sonra görülen yağışların akşam üstü şiddetini artırması ve saat 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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