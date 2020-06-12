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AA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 15:52, Son Güncelleme:

Ankara için sağanak uyarısı

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Ankara için sağanak uyarısı
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Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve doğu ilçelerinde (Mamak, Elmadağ, Bala ve Kalecik) gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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