Ankara: Hesabı sorulacak
İDLİB’de Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu 7 asker ve bir sivilin şehit olduğu saldırıya Ankara’dan sert tepki geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek) Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek, askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir.
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