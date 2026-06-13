Ankara Havalimanı açılıyor: Dev proje 8 ayda tamamlandı! Uluslararası standartlara uygun şekilde modernize edildi

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Açılış Töreni 15 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla saat 13.00’te Ankara Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı’nın 'ANK' koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vereceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Ankara Havalimanı’nı, sadece askeri bir meydan olmaktan çıkararak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürdüklerini kaydetti.

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Ankara Havalimanı’nda yürütülen çalışmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, kapsamlı dönüşüm sürecinin yüksek koordinasyon ve yoğun çalışma temposuyla yalnızca 8 ayda tamamlandığını ifade etti.

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Bakan Uraloğlu, “Sadece 8 ay gibi kısa bir sürede havalimanının modernizasyonundan bağlantı yollarına kadar çok kapsamlı bir projeyi hayata geçirerek başkentimize yakışır modern, güçlü ve yüksek standartlara sahip bir havalimanını hizmete sunuyoruz.” dedi.

Çalışmalar kapsamında 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pistin 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldığını belirten Uraloğlu, böylece geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapının oluşturulduğunu söyledi.

Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebinin inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaşıldığını kaydetti.

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Havalimanındaki mevcut taksi yollarının tamamen yenilendiğini, ayrıca yeni paralel ve bağlantı taksi yollarının inşa edildiğini belirten Uraloğlu, pist güvenliği için Pist Sonu Emniyet Alanı’nın (RESA) oluşturulduğunu söyledi.

Uraloğlu, pist ve taksi yollarındaki aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanlarının uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edildiğini belirterek tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısının da baştan sona yenilendiğini ifade etti.

Çalışmalar kapsamında 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otoparkın da hizmete hazır hale getirildiğini belirten Uraloğlu, havalimanındaki operasyonel birimlerin tek bir dijital ve operasyonel ağ altında entegre edildiğini kaydetti.

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12,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA BAĞLANTI YOLU İNŞA EDİLDİ

Proje kapsamında toplam 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolunun da hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, proje ile Ankara Havalimanı ve Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım imkânı sağlanacağını söyledi. Uraloğlu, bağlantı yolunun bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bölümde köprü ve altgeçit yapılarının inşa edildiğini belirtti.

Söz konusu köprünün 140 metre uzunluğundaki köprünün tek pilonlu gergin eğik askılı ve ekstradoz olarak tasarlandığını belirten Uraloğlu, 24 metre genişliğindeki platformun itme-sürme yöntemiyle inşa edildiğini söyledi.

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Uraloğlu, “Proje kapsamında aynı zamanda Ankara Bulvarı üzerinde 40 metre uzunluğunda bir geçit de inşa ettik. Köprü ve altgeçit ile güzergâh boyunca kesintisiz trafik akışının sağlayacağız. Bağlantı yolumuz, Ankara Havalimanı'nın şehir ulaşım ağıyla entegrasyonuna katkı sunacak.” dedi.

Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nın hizmete alınmasıyla birlikte başkentte hava trafiğinin daha dengeli yönetileceğini belirterek, “Uluslararası organizasyonlar ve yoğun protokol programları sırasında oluşabilecek hava ve kara trafiğini daha etkin yönetecek, şehir içi ulaşım ağlarımız üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına da önemli destek sunacağız. Böylece, Esenboğa Havalimanı üzerindeki operasyonel yükü azaltacak, mevcut kapasitenin daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağız." dedi.

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AÇILIŞ TÖRENİ PAZARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açılış Töreni, 15 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla saat 13.00’te Ankara Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.