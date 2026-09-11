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Ankara Gölbaşı'nda orman yangını: Yerleşim yerleri boşaltıldı

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#Ankara#Orman#Yangın
Ankara Gölbaşında orman yangını: Yerleşim yerleri boşaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 16:48

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Tedbir amacıyla yerleşim yerleri boşaltılırken, ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına müdahale sürüyor.

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Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara Gölbaşında orman yangını: Yerleşim yerleri boşaltıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.

Ankara Gölbaşında orman yangını: Yerleşim yerleri boşaltıldı

Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı. Yangın alanına giden yollar kesildi. Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına yönelik müdahale devam ediyor.

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Ankara Gölbaşında orman yangını: Yerleşim yerleri boşaltıldı

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#Ankara#Orman#Yangın

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