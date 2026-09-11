Ankara Gölbaşı'nda orman yangını: Yerleşim yerleri boşaltıldı

AA Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 16:48 Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Tedbir amacıyla yerleşim yerleri boşaltılırken, ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına müdahale sürüyor.
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Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin Taşpınar Mahallesi'nde bulunan Çiçek Kent Sitesi yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, tanker ve polis Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ayrıca bir helikopter de havadan müdahale için bölgeye ulaştı.
Polis ekipleri, tedbir amacıyla çevredeki yerleşim yerlerini boşalttı.
Yangın alanına giden yollar kesildi. Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangına yönelik müdahale devam ediyor. Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri
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