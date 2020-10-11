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Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ankara Garı’na 101 karanfil

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Ankara Garı’na 101 karanfil
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2015 yılında Ankara Garı önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 101 kişiyi andı.

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleriyle patlamanın yaşandığı alana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti, patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu. 

TERÖR İNSANLIK SUÇUDUR

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından “10 Ekim Ankara Katliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyorum” mesajıyla kısa video paylaştı. Mesajında, “Terör bir insanlık suçudur. Teröre karşı hepimizin onurlu ve dik duruş sergilemesi lazım. Bedel ödenecekse, bedel ödemeye de hazırız biz. Yeter ki bu ülkede acıyı ve gözyaşını silelim. Yazık, günah, çocuklarımız ölüyor. Barış istiyorlar. Barış istemek, ne zamandan beri suç olmaya başladı. İçim kan ağlıyor, yazık günah bu ülkeye” dedi.

YÜRÜYÜŞE İZİN ÇIKMADI

Ankara Garı’na 101 karanfil

Patlamanın yaşandığı Ankara Garı’nda, hayatını kaybeden 101 kişinin anısına karanfil bırakan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleri eşlik etti. Toplananların yürümek istemesi üzerine polis ekipleri ‘pandemi kuralları gereği’ buna izin vermedi ve topluluğa müdahale etti.

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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