Ankara felaketi yaşadı! Sele yakalanan sürücünün zor anları

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Ankara'da cumartesi günü sağanak sonrası Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu aracıyla sele kapılan İlkay Yiğit (27) ile dün Akyurt ilçesinde sel sularından kaçmaya çalışırken kalp krizi geçiren Mustafa Demirel (67) ve selde elektrik akımına kapılan Muhammed Şahin (21) hayatını kaybetti.



Altındağ'da arıcılık yapan Ramazan Gök de Tatlar Deresi'nin taşmasıyla sel sularına kapılarak kayboldu. Cumartesi günü başlatılan arama çalışmaları, 3'üncü günde de devam etti. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sivil toplum kuruşlarının desteğiyle gerçekleştirilen arama- kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürdü. Arama çalışmalarında özel eğitimli köpekler de kullanıldı. Aramalardan henüz sonuç alınamadı.

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AFAD BAŞKANI SEZER: 3 GRUP HALİNDE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Bölgede inceleme yaparak basın mensuplarına açıklamada bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Tatlar Deresi'nin taşması sonucu burada genç bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir vatandaşımızın da suya kapıldığı yönünde ihbar var. Yaklaşık 2 gündür yoğun bir arama faaliyeti devam ediyor.



Burada AFAD koordinesinde 350 kişilik bir ekip görev yapıyor. İnşallah aramalarımız tez zamanda sonuçlanır. Bölgede 3 grup halinde çalışma yapılıyor. Şu an arama yapılan yer son nokta. Eğer yukarıdaki alanlarda rastlanamazsa son nokta burası, Çubuk Barajı. Burada olma ihtimali çok yüksek ama arkadaşlarımız bütün noktalarda arama çalışmalarını hassasiyetle, titizlikle devam ettiriyorlar. Vatandaşımızın sağ olarak kurtulmasını ümit ediyoruz. Vatandaşımız bulunana kadar çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Yurt genelinde yoğun yağışların etkili olduğunu, çoğu kentte sel ve su baskınlarının meydana geldiğini kaydeden Sezer, "Bu yoğun yağışlar bugünden sonra da devam edecek. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip etmesi ve risk oluşturacak alanlardan özellikle dere yataklarından uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

ORAJ ETKİLİ YAĞIŞLAR GÖRÜLDÜ

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Yer seviyesindeki 30 dereceyi bulan yüksek sıcaklıklar, üst seviyede eksi 10-15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının karışımıyla dikine oluşan hava hareketlerine ve bu olay da yer yer dolu ve kuvvetli yağışlara sebebiyet verdi.

Özellikle iç bölgelerdeki yer seviyelerindeki yüksek sıcaklıklar, uygun bulduğu yerlerde kuvvetli "oraj" yapılarını (gök gürültülü kuvvetli yağış) oluşturdu.

Kısa sürede 10-15 kilogramı aşan yağışları bırakan oraj yapıları Ankara'da sele neden oldu.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

3 gün boyunca sürmesi beklenen yağışların, dün yaşanan kadar olmasa da kuvvetli olması bekleniyor.

ORAJ YAPILARI NEDİR?

Üst seviyelerdeki soğuk hava ve alt seviyelerdeki sıcak havayla birlikte nemin fazla olduğu alanlarda dikine oluşan hava, oldukça kuvvetli oraj yapıları yani gök gürültülü sağanak yağışları oluşturuyor.

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Oraj bulutu, (kümülonimbus): Yaz aylarında sabah saatlerinde yeryüzü aniden ısınmaya başladığında beliren bu bulutlar gün boyu asılı kalıp elektrikle yükleniyor.

Bu bulutlar yerden 20 kilometre yüksekliğe kadar ulaşıp, dolu, kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü, şimşek, kuvvetli yağış ve hortumlara neden olabiliyor.

Kümülonimbus bulutları gün boyu havada asılı kaldıysa (ısınan hava yükseldiyse) sürekli bulutun içinde hava akışı olur ve bulut elektrik yükleri almaya başlıyor.

Akşama doğru, bulutun üst katmanları pozitif (+), alt katmanları negatif (-) yük aldığında bu yükler arasında bir hava kanalı oluşur ve oraj başlar. Yaklaşık 2 saat süren lokal fırtınalar oluşabilir.

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Orajların neden olduğu hortumlarda dönen havanın hızı saatte 500 km ye kadar ulaşabilir.



SÜRÜCÜNÜN ZOR ANLARI

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Çankırı Bulvarı'nda bir araç içinde bir aile sele yakalandı. Sel sırasında yaşadıkları zor anları aile görüntüledi.

3 KİŞİLİK AİLENİN KURTARILMA ANI KAMERADA

Akyurt ilçesinde dün etkili olan sağanak ile birlikte meydana gelen selde 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobil sürüklendi. Büyük bölümü su içinde kalan otomobilde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

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Önce otomobilde bulunan çocuk, aracın camından anne ve babası tarafından çıkarılıp, itfaiye aracındaki ekiplere uzatıldı. Daha sonra araçta bulunan kadın ve sürücü otomobilin camından çıkıp, ekiplerin yardımıyla itfaiye aracına alındı.

ADANA'DA SEL; ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Adana'da Kozan llçesinde ve çevre ilçelerde saat 14.00 sıralarında başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla bazı cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı. Alparslan Türkeş Bulvarı’nda su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanınca trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Yağış Adana'nın çevre ilçelerinde de etkisini gösterdi. Kozan ilçesindeki Dağılcak mesire alanında Öksüz Deresi taştı, su baskını meydana geldi. Masa ve sandalyelerin selde sürüklendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Düzağaç Mahallesi'nde ise 3 otomobil, selde sürüklendi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, selde mahsur kalan bir vatandaş ise kepçeyle kurtarıldı. Yarım saatlik yağışın ardından bölgede zarar gören araçların hasar tespit çalışmaları sürüyor.