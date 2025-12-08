×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara-Eskişehir yolunda feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarpıp takla attı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara-Eskişehir Kaza#Otomobil Tır Çarpışma#Kaza
Ankara-Eskişehir yolunda feci kaza Otomobil tıra arkadan çarpıp takla attı: 1 ölü, 1i ağır 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 05:38

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde otomobil, seyir halindeki tıra arkadan vurarak takla attı. Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Ankara-Eskişehir arasında bulunan E90 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 26 AEB 280 plakalı aracın sürücüsü Mert Özsöz, 55 EY 473 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil defalarca takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Mert Özsöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçtaki 1'i ağır 3 yaralı yolcu ise sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara-Eskişehir yolunda feci kaza Otomobil tıra arkadan çarpıp takla attı: 1 ölü, 1i ağır 3 yaralı

Hayatını kaybeden Mert Özsöz'ün 3 aylık evli olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan eşi İrem Özsöz ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

Haberin Devamı

Arif K. ile Melisa Selin K.'nin Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara-Eskişehir yolunda feci kaza Otomobil tıra arkadan çarpıp takla attı: 1 ölü, 1i ağır 3 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara-Eskişehir Kaza#Otomobil Tır Çarpışma#Kaza

BAKMADAN GEÇME!