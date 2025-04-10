Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'çıplak arama ve işkence' iddiaları hakkında açıklama

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, G.U. isimli şahsa gözaltı sürecinde sözde çıplak arama ve işkence yapıldığına dair iddiaların yer aldığı görülmüştür. Adı geçen şahıs, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda 22 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmıştır. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Mart 2025 günü adli makamlara sevk edilmiş ve aynı gün adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Sözde iddialar ile ilgili olarak yapılan incelemelerde, adı geçen şahsın üst araması ve nezarethane işlemlerinin, 'Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği', 'Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği' ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Nezarethane Talimatnamesi' doğrultusunda yapıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberlerin Emniyet Teşkilatımızı zan altında bırakmaya yönelik olduğu, yapılan işlemlerin yukarıda belirtilen yönetmeliklere uygun olarak hassasiyetle yapıldığı tespit edilmiştir. Bu iftiraları atanlar ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.