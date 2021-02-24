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DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'ten ortak operasyon!

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'ten ortak operasyon!
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Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalarda, daha önce Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi olduğu belirlenen Almanya-İtalya çifte vatandaşı A.B.'nin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda A.B. yakalanarak gözaltına alındı.

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