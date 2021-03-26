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Ankara Emniyet Müdürlüğü: H.K.A. isimli şahıs yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
İşte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşım:
26.03.2021 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️ pic.twitter.com/rRS74EZ7Rq— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) March 26, 2021
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