MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara Emniyet Müdürlüğü: H.K.A. isimli şahıs yakalandı
GeriGündem Ankara Emniyet Müdürlüğü: H.K.A. isimli şahıs yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 26.03.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Ankara Emniyet Müdürlüğü: H.K.A. isimli şahıs yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara Emniyet Müdürlüğü: H.K.A. isimli şahıs yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

İşte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşım:

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi