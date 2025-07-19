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Ankara dahil 31 ile gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji saat verdi! İşte yağış beklenen iller

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#Sağanak Yağış#Meteoroloji#Hava Durumu
Ankara dahil 31 ile gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji saat verdi İşte yağış beklenen iller
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 12:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugünden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi. Yurt genelinde sıcaklıklar 12 derece daha artarken 31 ilimiz için sağanak uyarısı geldi. Öte yandan selin vurduğu Ankara'da teyakkuz geçildi. Meteoroloji sarı kodla alarm verdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu verilere göre sıcaklıkların bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı belirtildi. Birçok ilde ise sağanak yağış bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

ANKARA İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra birçok ilde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ankara Valiliği, kentte bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında kentin kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. 

 

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Ankara dahil 31 ile gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji saat verdi İşte yağış beklenen iller

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

 Sağanak yağış beklenen iller; Sakarya, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Çorum, Adana, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Erzurum, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı

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#Sağanak Yağış#Meteoroloji#Hava Durumu

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