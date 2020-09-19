Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman dünya evine girdi

İçişleri Bakanlığı’nın CDVID-19 tedbirleri konulu genelgesine uygun olarak gerçekleşen nikahta fiziki mesafe koşullarına uyuldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un aralarında bulunduğu birçok isim yaptı. Yiyecek içecek ikramının ve müzik yayınının yapılmadığı nikah yaklaşık bir saat sürdü.