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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, Yargıtay Üyeliğine seçildi

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcısı#Yargıtay Üyeliği#Hakimler Ve Savcılar Kurulu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, Yargıtay Üyeliğine seçildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 01:49

RESMİ Gazete’de yayımlanan karara göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay Üyeliği'ne seçildi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın, Genel Kurul Kararı ile Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararı'na göre; Yargıtay Birinci Başkanlığı'nın 4 Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren 22.05.2026 tarihli ve 21167910/4902 sayılı yazısı gereğince, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 29’uncu ve geçici 15’inci maddeleri uyarınca boş bulunan üyelik kadrosuna seçim yapılması hususu görüşülerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’nin, Yargıtay Üyeliği'ne seçilmesine karar verildi.

 

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcısı#Yargıtay Üyeliği#Hakimler Ve Savcılar Kurulu

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