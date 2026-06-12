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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Cumhuriyet Başsavcısı#Aykut Çelik#Atama
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı değişti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 22:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

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Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile 33 ilin başsavcısı değişti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12.06.2026 tarihli ve 1250 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı (Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Vekaleten Genel Müdür Yardımcısı) olarak görev yapan Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcısı#Aykut Çelik#Atama

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