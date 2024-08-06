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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e soruşturma

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#Sinan Ateş#Ayşe Ateş#Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateşin eşi Ayşe Ateşe soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 16:55

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan'ı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, eşi Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında, duruşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ayşe Ateş bu çerçevede ifadeye çağrıldı.

Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.

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#Sinan Ateş#Ayşe Ateş#Soruşturma

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