Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e soruşturma

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Edinilen bilgiye göre, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan'ı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, eşi Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında, duruşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ayşe Ateş bu çerçevede ifadeye çağrıldı.

Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.