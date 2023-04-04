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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Sinan Ateş soruşturması' açıklaması

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#ANKARA#Sinan Ateş#Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş soruşturması açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 12:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya bakan bir savcının dosyadaki yetkisinin kaldırıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Başsavcılık, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay'ın dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu haberin 'yalan haber' niteliğinde olduğu, adı geçen savcının halihazırda soruşturmada görevinin devam ettiği belirtildi.

Haberde yer alan "İkinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan" ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Anılan soruşturmanın bir Başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur" denildi.

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#ANKARA#Sinan Ateş#Soruşturma

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