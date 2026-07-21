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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan fenomen Fatma Soydaş hakkında soruşturma

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#Ankara Başsavcılığı#Fatma Soydaş#Sosyal Medya Soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan fenomen Fatma Soydaş hakkında soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 18:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Fatma Soydaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımların, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan fenomen Fatma Soydaş hakkında soruşturma

Soruşturma kapsamında, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınması talimatı verildi.

Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

 

 

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#Ankara Başsavcılığı#Fatma Soydaş#Sosyal Medya Soruşturması

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