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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adliyede 'kötü muamele' iddialarına yalanlama

#ANKARA#Adliye#Kadına Şiddet
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından adliyede kötü muamele iddialarına yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacer Karasal isimli kadına adliyede kötü muamelede bulunulduğu ve bebeğini düşürdüğüne yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi'nde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan şüpheli olarak yer alan Hacer Karasal isimli kadının kötü muamele sonucunda bebeğini düşürdüğü iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Karasal hakkında kendi soruşturması ve başka bir soruşturma dahilinde herhangi bir gözaltı kararı verilmediği belirtilen açıklamada, “Bazı sosyal medya platformlarında Hacer Karasal isimli kadına kötü muamelede bulunulduğuna ve Ankara Adliyesi'nde çocuğunu düşürdüğüne yönelik paylaşımlar yapılması nedeniyle açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmada paylaşımlara konu kadının tam adının Hacer Anli Karaşal olduğu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/203072 nolu soruşturma dosyası kapsamında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan şüpheli olarak yer aldığı, gerek bu soruşturma gerek başka bir soruşturma kapsamında adı geçen hakkında herhangi bir gözaltına alınma veya ifade alınması talimatı verilmediği, adı geçenin Ankara Adliyesi'nde çocuk düşürdüğü yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır” denildi.

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#ANKARA#Adliye#Kadına Şiddet

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