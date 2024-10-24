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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili 'sosyal medya paylaşımları'na soruşturma başlattı

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#Ankara#Sosyal Medya#Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankaradaki terör saldırısı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 18:56

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili 'sosyal medya paylaşımları'na soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “23 Ekim 2024 tarihinde saat 15.30 sıralarında Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde meydana gelen terör olayı ile ilgili olarak; bazı yazılı ve görsel yayın organları ile sosyal medya platformlarında ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek’ paylaşım ve yayınlar yapıldığına dair bilgi ve tespitler üzerine, maddi gerçeğe ulaşmak ve faillerin tespit edilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör eylemine konu soruşturmadan ayrı olarak, Türk Ceza Kanunu’nun 213 ‘Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’, 217/A ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve 285 ‘Gizliliğin ihlali’ maddelerinde düzenlenen suçlar ve resen tespit edilecek başka suçlara ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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#Ankara#Sosyal Medya#Soruşturma

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