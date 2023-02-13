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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: Bir müteahhit daha tutuklandı

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#Erdoğan Apartmanı#Mustafa Erdoğan Keçecioğlu#Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: Bir müteahhit daha tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 19:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Antakya'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı müteahhiti şüpheli Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun tutuklandığını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi ile Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Ankara’da kaldığı otelde yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “06/02/2023 günü saat 04:17'de meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olduğu tespit edilen depremde Hatay ili Antakya ilçesi Erdoğan Apartmanı'nın depremin etkisi ile yıkıldığı ve olay neticesinde binada bulunan birden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yine birden fazla kişinin yaralandığı, deprem neticesinde binanın yıkılmasında müteahhidinin sorumluluğu olduğuna yönelik gelen e-mail ihbarı üzerine Erdoğan Apartmanı müteahhidi şüpheli Mustafa Erdoğan Keçecioğlu’nun Hatay ilinden ilimize geldiği ve kaçma ihtimalleri, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak olayın aciliyetine binaen şüpheli şahıs Mustafa Erdoğan Keçecioğlu kalmış olduğu Bestekar Caddesi'nde bulunan otelde tarafımızca yakalanmıştır. 13.03.2022 tarihinde Cumhuriyet savcısı talimatına istinaden Mustafa Erdoğan Keçecioğlu isimli şahıs mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ifadesinin alınmasının akabinde cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklama talebiyle 6. Sulh ceza Hakimliğine sevk edilmiş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı

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#Erdoğan Apartmanı#Mustafa Erdoğan Keçecioğlu#Ankara

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