Ankara cinayetinin nedeni: ‘Kürtçe müzik değil yüksek ses kavgası’

İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği’nin görgü tanıkları ve olaya karışanların ifadelerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre Etimesgut’ta işlenen cinayet şöyle gelişti: Barış Çakan ile arkadaşı B.A. yolda yürürken, A.B., K.Y. ve Ö.Y. de park halindeki araçta yüksek sesle müzik dinliyordu. Çakan araçtakileri, “Neden bu kadar yüksek sesle müzik dinliyorsunuz? İnsanları rahatsız ediyorsunuz. Bak ezan okunuyor, saygı gösterin” diye uyardı. Araçtan inen A.B., K.Y. ve Ö.Y ile Çakan ve arkadaşı B.A. arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Çakan kaldırıldığı hastanede öldü. Yakalanan A.B., K.Y. ve Ö.Y. tutuklandı. Cinayet sosyal medyaya, ‘Kürtçe müzik dinleyen genç bıçaklanarak öldürüldü’ diye yansıdı. Barış Çakan’ın cenazesinde açıklama yapan babası Nihat Çakan, “Oğlum arkadaşıyla birlikte dışarı çıkmıştı. Aracın içerisindeki 3 kişi müzik dinliyormuş, o esnada da ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı, ‘Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin’ diyor. Karşı taraf da diyor ki ‘Sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin?’ Kavga ediyorlar, arkadaşı kaçıyor, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden buna saldırıyorlar” dedi.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Kürtçe müzik iddialarına İçişleri Bakanlığı ile Ankara Valiliği’nden ayrı ayrı yalanlama geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iddiaların aksine dinlenen müziğin Kürtçe olmadığını belirterek, “Hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Bu iddiaları ortaya atanlar, yıllardır bu konuyu istismar eden provokatörlerdir” dedi.

Ankara Valiliği ise “Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikârdır” açıklaması yaptı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“K.Y. ve A.B. ile suça sürüklenen çocuk Ö.Y.’nin ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildikleri, şüphelilerin tutuklanmalarına karar verilmekle, soruşturma işlemlerine titizlikle devam edilmektedir. Maktulün Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yönündeki bilgi yalan olup manipülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tartışmaların ardından Twitter hesabından, “Hadisenin ‘ısrarla’ Kürtçe şarkı dinleyen gencin öldürülmesi olarak yansıtılması, hakikatın kirli bir algı operasyonuna kurban edilmek istendiğini göstermektedir” mesajını paylaştı.