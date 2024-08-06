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Ankara Çankaya'da doğal gaz patlaması! 1 can kaybı

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#Ankara#Çankaya#Doğal Gaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 16:53

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın giriş katındaki evde doğal gaz patlaması sonucu Kemal Altuğ yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Bürümcük Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki evde patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Kemal Altuğ'un (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Ankara Çankayada doğal gaz patlaması 1 can kaybı

Mahalle sakinlerinden Tuncay Aydın, gazetecilere, iş yerinde oturduğu sırada kuvvetli bir patlama sesi duyduğunu ve çevredeki bazı evlerin camlarının kırıldığını söyledi.

 

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'ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMAYDI'

Esnaf Tuncay Aydın, çok kuvvetli patlama sesi duyduğunu belirterek, "Camın çerçevesini kaldırıp, atmış. Meğerse çocuk doğal gazı açık bırakmış. Ardından dumanlar yükselmeye başladı. Sonra çocuk zaten çıkamamış oradan. Bizim müşterimizdi, gelip giderdi. ODTÜ mezunu bildiğim kadarıyla çocuk. Ondan sonra itfaiye falan geldi, söndürdüler. Çok büyük bir patlamaydı" dedi.

Ankara Çankayada doğal gaz patlaması 1 can kaybı

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#Ankara#Çankaya#Doğal Gaz

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