Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması: 14 sanık için iddianame düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde operasyon yapılmıştı. Operasyonda aralarında eski ABB bürokratlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Konser soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 5'i tutuklu 14 sanık hakkında zimmet suçundan iddianame düzenlendi.

ABB’nin 2021–2024 yılları arasında yaptığı konser ve etkinlik harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nce de 2 aylık bir çalışma yaparak rapor hazırlandı. Mülkiye müfettişleri, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarında ABB’nin düzenlediği 32 konserde kamu zararına yol açıldığı belirtildi. Raporda, 32 konser hizmet alımında kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı iddia edilirken, konserler ve etkinliklerin normal maliyetinin çok üzerinde gösterildiği, faturalarla harcamaların şişirildiği, sahne alan sanatçılara ise ödendiği belirtilen rakamların altında ödeme yapıldığı öne sürüldü.

BAŞSAVCILIK: 154 MİLYON TL

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tevdii raporu, MASAK ve Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheliler eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili-eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A ve S.Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A.A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E.D ve L.E, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı.”