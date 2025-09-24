Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Konser’ operasyonu

Haberin Devamı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında eski ABB bürokratlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

ABB’nin 2021–2024 yılları arasında yaptığı konser ve etkinlik harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nce de 2 aylık bir çalışma yaparak rapor hazırlandı. Mülkiye müfettişleri, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarında ABB’nin düzenlediği 32 konserde kamu zararına yol açıldığı belirtildi. Raporda, 32 konser hizmet alımında kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı iddia edilirken, konserler ve etkinliklerin normal maliyetinin çok üzerinde gösterildiği, faturalarla harcamaların şişirildiği, sahne alan sanatçılara ise ödendiği belirtilen rakamların altında ödeme yapıldığı öne sürüldü.

13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından yürütülen soruşturmada, aralarında eski belediye yönetici ve bürokratlarının da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanları, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekilleri ile konser organizasyonlarını üstlenen şirketlerin sahip ve ortakları gözaltına alındı.

BİRİ REKLAMCI 2 İTİRAFÇI

Konser alımlarının aynı şirketler üzerinden yapıldığı ve Kamu İhale Kanunu’na aykırı şekilde yürütüldüğüne de vurgu yapılan raporda, ABB’ye bağlı şirketlerin faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetler için fatura kestiği, faturaların hizmet alımının üzerinden şişirilerek haksız kazanç sağlandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında biri reklam ajansı sahibi olmak üzere 2 kişinin itirafçı olduğu öğrenildi.

GÖKÇEK’TEN TARTIŞILAN TWEET’LER

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski Başkanı Melih Gökçek’in ABB’ye konser operasyonundan önce sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımlar da tartışmaya neden oldu. Gökçek, operasyon öncesi gece 00.35’te yaptığı paylaşımda “Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara’da milyarlık vurgun patlıyor” ifadeleriyle geri sayımla patlayan bir bomba görselinin yer aldığı video paylaştı. Gökçek’in paylaşımına, “Sabahki operasyonu geceden haber veriyor” tepkileri geldi. Bunun üzerine Gökçek yaptığı bir başka paylaşımda, “Bu olayın dün attığım tweetle ilgisi yok. Skandalın patlamasına az kaldı” dedi.

BAŞSAVCILIK: 154 MİLYON TL

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tevdii raporu, MASAK ve Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheliler eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili-eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A ve S.Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A.A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E.D ve L.E, görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı.”

MANSUR YAVAŞ: EMSALLERİNE BAKILSIN

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş operasyona ilişkin, “Bu hususta emsaller var. Aynı yerde yapılmış Tarkan konseri var bir ay önce. Onun fiyatıyla karşılaştırılması gerekir. Kültür Yolu konserleri var. Emsallerine bakılır kamu zararı var mı, yok mu ortaya çıkar” dedi. Yavaş, şunları söyledi: “Görevden aldım, teftişini verdim hemen. Ben böyle kamuoyuna intikal eden tüm olayları teftişten geçiririm. Kendi dönemimdeki şikâyetlerle ilgili de 20 dosyayı intikal ettirdim. Ben kim olursa olsun bununla ilgili işlem yaparım. O yaptığımız teftişte bir şey çıkmadı bizim. Çünkü bu işi yapan iki firma var. Biri 56 milyon lira teklif verdi. Biz ise 40 küsur milyona yaptırmışız.

GÖKÇEK DÖNEMİNDEN 97 DOSYA

Bir zarar söz konusu değildir. Melih Gökçek dönemine ait 97 dosyayı sundum. Bunun akıbeti ne oldu? Tamamında nasıl olur da takipsizlik kararı verildi? Benim yaptığım 97 adet şikâyette ne gözaltı, ne adli kontrol. Hiçbir şey yok.”

ABB’den yapılan açıklamada da, “Konu ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve usulsüzlük ve kamu zararı olmadığına dair rapor düzenlenmiştir” denildi.