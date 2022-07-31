Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Ankapark’ı halka açacağız

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Yavaş, nasıl bir yol haritası izleyeceklerini “Amacımız buranın yok olmasını engellemek ve bir an önce Ankaralıların hizmetine ücretsiz açmak” diye özetledi. Basın turu sonrası Ankapark’ın tüm sürecini detaylarıyla anlatan Başkan Yavaş, soruları da yanıtladı.

Hürriyet gazetesi adına Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Fatih Tekeci’nin katıldığı toplantıda Yavaş, şunları söyledi: “Adeta kıvrandık ve yalvardık, ‘Burası çürüyor’ diye. Bu geçen üç yıl içerisinde kim sorumlu? Ben Adalet Bakanlığı’na tazminat devası açmayı planlıyorum. Burada çok ağır bir kusur var. İnternet üzerinden açılan form sayfasından Ankaralıların bu konudaki fikir ve düşünceleri alınıyor. Ankapark’ın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vermeyi planlıyoruz. Burayı her hâlükârda halka açacağız.”