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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ziyaret

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#CHP#ANKARA#İYİ PARTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştan İYİ Parti Genel Başkanı Akşenere ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 17:34

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Yavaş, görüşmenin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, 'Bu nezaket ziyaretiydi.' dedi.

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Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Yavaş, görüşmenin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, Akşener'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını ilettiğini söyleyerek, "Bundan sonra bir gelişme olur mu olmaz mı, bilmiyorum. İçerik olarak bir şey iletme durumunda değildim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece selamlarını ilettim, bu kadar. Daha sonrasında herhalde parti kurulları gerek görürlerse, bir açıklama yaparlar. Bu nezaket ziyaretiydi" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştan İYİ Parti Genel Başkanı Akşenere ziyaret

Merak Akşener’in, yerel seçimlerde kendisini destekleme konusunda bir değerlendirme yapıp yapmadığıyla ilgili soruya Yavaş, "O konulara girmedim. Çünkü benim öyle bir şeyi talep etme yetkim yok. Sadece yeni seçilen genel başkanımızın selamlarını ilettim" cevabını verdi. Akşener-Özel görüşmesi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine de Yavaş, buna genel başkanların kendilerinin karar vereceğini söyledi. (DHA)

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#CHP#ANKARA#İYİ PARTİ

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