Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ziyaret

Haberin Devamı

Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Yavaş, görüşmenin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, Akşener'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamlarını ilettiğini söyleyerek, "Bundan sonra bir gelişme olur mu olmaz mı, bilmiyorum. İçerik olarak bir şey iletme durumunda değildim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece selamlarını ilettim, bu kadar. Daha sonrasında herhalde parti kurulları gerek görürlerse, bir açıklama yaparlar. Bu nezaket ziyaretiydi" dedi.

Merak Akşener’in, yerel seçimlerde kendisini destekleme konusunda bir değerlendirme yapıp yapmadığıyla ilgili soruya Yavaş, "O konulara girmedim. Çünkü benim öyle bir şeyi talep etme yetkim yok. Sadece yeni seçilen genel başkanımızın selamlarını ilettim" cevabını verdi. Akşener-Özel görüşmesi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine de Yavaş, buna genel başkanların kendilerinin karar vereceğini söyledi. (DHA)