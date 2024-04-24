Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

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Mansur Yavaş, İstanbul ve Gaziantep'ten sonra Ankara'ya gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü. Görüşme, Alman mimar Bruno Taut tarafından plan çizimi yapılan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleşti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Steinmeier ve Yavaş'a, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'un da aralarında yer aldığı 12 kişilik heyet eşlik etti.

'SEÇİMLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİK'

Yavaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, zaman darlığı nedeniyle önceden belirlenen konuların pek çoğuna değinemediklerini belirterek, "İsrail'in, Gazze'deki katliamını kınadığımızı belirttik. Ayrıca bölgemizdeki Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye'ye etkilerinden bahsettik. Bir diğer konumuz, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerdi. Almanya'nın bu konuda ağırlık koyması gerektiğini belirttik. Bir diğer konu, Türkiye'den çok sayıda öğrenci ve iş dünyasının vize konusunda yaşadığı problemlerden bahsettik. Ancak terör ve mülteci konusuna maalesef giremedik. Kendilerine ayrıca seçimle ilgili bilgiler verdik" diye konuştu. (DHA)