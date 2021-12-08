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Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

#Ankara Barosu#Kemal Koranel#Seçim Sonucu
Ankara Barosunun yeni başkanı belli oldu

Ankara Barosu'nun yeni başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından yapılan yeni seçim ile Kemal Koranel olarak belirlendi. 

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Ankara Barosu'nun önceki Başkanı Erinç Sağkan'dan boşalan görev için Ankara Barosu'nda seçim yapıldı.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Barosu Başkanlığına Kemal Koranel, Başkan Yardımcılığına Mehmet Eren Turan, Genel Sekreterliğine Mahcemal Seyhan, Saymanlığına Zafer Doğan Bilgin seçildi.

Ayrıca Ankara Barosu'nun 66'ncı Olağan Genel Kurulu'nda en fazla oy ile yedek listeden seçilen İnanç Görür Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

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