Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara Barosu'ndan kadın çalışanlarına 'regl' izni

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Barosu#Regl#İzin
Ankara Barosundan kadın çalışanlarına regl izni
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 15:32

Ankara Barosu, baro bünyesindeki kadın çalışanlara ayda 1 gün 'regl izni' verilmesini kararlaştırdı.

Haberin Devamı

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "15 Kasım 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Avukatlık Kanunu 76'ncı maddesi gereğince, var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden, Ankara Barosu, Ankara Barosu İktisadi İşletmeleri ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı bünyesinde çalışan kadın çalışanlara talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda 1 gün regl izni verilmesine karar verildi. Kurulda, Ankara Barosu mensubu kadın işçi avukatlar için, bağlı çalıştıkları avukatlara kararın tavsiye mahiyetinde duyurulmasına, karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara Barosu#Regl#İzin

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler