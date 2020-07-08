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ANKARA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ankara Barosu’ndan çoklu baro açıklaması

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Ankara Barosu’ndan çoklu baro açıklaması
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TBMM’nin gündeminde bulunan baro düzenlemesine, avukatların tepkisi sürüyor.

Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlar, dün saat 12.00’de Ankara Adliyesi’nin 5’inci katındaki baro kaleminin önünde toplandı. Burada sloganlar atarak koridorda yürüyüşe geçen avukatlar, daha sonra adliye önüne çıktı. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, yaptığı basın açıklamasında, haftalardır baroların bölünmesinin ülkeye ne kadar büyük zarar vereceğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Sağkan, düzenlemeyle yurttaşların en temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmak istendiğini savundu. Türkiye’deki 80 baronun düzenlemeye karşı olduğunu kaydeden Sağkan, “Cübbemize düğme dikmek istiyorlar. Bu düğmeleri cübbemize dikmeyeceğiz” diyerek, bir avuç düğmeyi yere bıraktı ve düzenlemeye karşı demokratik tepkilerini sonuna kadar göstereceklerini kaydetti. Eylem, avukatların slogan atmasının ardından sona erdi.

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