MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara Barosu'ndan avukat Vahit Bıçak'a kınama cezası
GeriGündem Ankara Barosu'ndan avukat Vahit Bıçak'a kınama cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

Ankara Barosu'ndan avukat Vahit Bıçak'a kınama cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara Barosu'ndan avukat Vahit Bıçak'a kınama cezası
Abone Olgoogle-news

Ankara Barosu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık avukatı olan Vahit Bıçak'a, duruşma esnasındaki söylemleri nedeniyle "kınama" cezası verdi.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 21 Şubat'ta karara bağlanan, Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Bıçak'ın dosyasını görüştü.

Baro yönetimi, maktul Şenel ve ailesine yönelik mahkemedeki söylemlerinin "savunma sınırını aştığı" gerekçesiyle avukat Bıçak'a "kınama" cezası verdi.

Vahit Bıçak'ın avukatlığını yaptığı Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet, "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle