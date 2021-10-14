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Ankara Barosu'ndan arzuhalciler hakkında suç duyurusu

#Ankara Barosu#Ankara Adliyesi#Arzuhalci
Ankara Barosundan arzuhalciler hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu, Ankara Adliyesi ve ek hizmet binalarının çevresindeki arzuhalciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Barodan yapılan açıklamada, Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesine göre "yalnız avukatların yapabileceği görevler" olarak tanımlanan işleri kanuna aykırı olarak icra eden arzuhalcilerin cezalandırılmaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesinde adliye binası çevresinde ellerinde, "dilekçe yazılır" tabelasıyla bekleyen 5 kişilik bir grubun 50 lira karşılığında dilekçe hazırladıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Bu durumun yasalara aykırı olduğu vurgulanan dilekçede, "Ankara Adliyesi aile, ticaret ve çocuk mahkemeleri ek hizmet binası çevresinde arzuhalcilik yapan şahısların emniyet görevlileri vasıtasıyla tespiti ile haklarında Avukatlık Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli soruşturmanın yapılmasını talep zorunluluğu doğmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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#Ankara Barosu#Ankara Adliyesi#Arzuhalci

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