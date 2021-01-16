Ankara Barosu’na soruşturma izni

Ankara Barosu, Erbaş’ın, 24 Nisan 2020’de “Ramazan, Sabır ve İrade Eğitimi” konulu cuma hutbesine ilişkin 26 Nisan’da açıklama yapmıştı. Bu aşamadan sonra savcılığın, baro başkanı dahil 11 baro yöneticisini ifadeye çağıracağı, bu işlemden sonra dava açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, soruşturmanın tarafsız yürütüleceğine dair endişeleri olduğunu söyledi.