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ANKARA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ankara Barosu’na soruşturma izni

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Ankara Barosu’na soruşturma izni
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Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla soruşturma izni verdi.

Ankara Barosu, Erbaş’ın, 24 Nisan 2020’de “Ramazan, Sabır ve İrade Eğitimi” konulu cuma hutbesine ilişkin 26 Nisan’da açıklama yapmıştı. Bu aşamadan sonra savcılığın, baro başkanı dahil 11 baro yöneticisini ifadeye çağıracağı, bu işlemden sonra dava açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, soruşturmanın tarafsız yürütüleceğine dair endişeleri olduğunu söyledi.

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