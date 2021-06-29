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ANKARA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ankara Barosu müzik saatini Danıştay’a taşıdı

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Ankara Barosu müzik saatini Danıştay’a taşıdı

Ankara Barosu, 1 Temmuz itibarıyla 24.00’ten sonra uygulanacak müzik yasağının iptali için Danıştay’da dava açtı. 

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, sanatın ve sanatçının korunmasının Anayasa’nın 64'üncü maddesi uyarınca devletin yükümlülüğünde olduğu belirtilerek “Genelgelerle Anayasa'ya aykırı düzenleme yapılamayacağı gibi, anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilmesi de mümkün değildir. Eşitlik ilkesine aykırı olan ve müzik sektörünü tüm işkolları ve faaliyet alanlarından ayrı tutan bu genelge, telafisi imkânsız sonuçlar doğuracaktır. Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan genelgenin ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'da dava açılmıştır” denildi.

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