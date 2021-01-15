Ankara barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri için soruşturma izni

Adalet Bakanlığı, Ankara Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020 tarihinde Hacı Bayram Camii’nde verdiği hutbeyle ilgili yapılan yazılı açıklama nedeniyle, “Halkın bir kesinin benimsediği dini değerleri aşağılamak” suçlamasından soruşturma yapılmasına izin verdi. DHA’nın edindiği bilgilere göre, Prof. Dr. Erbaş’ın hutbesiyle ilgili açıklama yayınlayan Baro Başkanı Erinç Sağkan ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlatmış, yasal gereklilik nedeniyle Adalet Bakanlığı’ndan izin istenmişti. Baro başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının yazılı olarak beyanları alınmıştı. Adalet Bakanlığı’nın soruşturma izni vermesiyle birlikte Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri şüpheli sıfatıyla soruşturulacak.

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇLAMASINA “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ” SAVUNMASI

Ankara Barosu Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının savcılığa gönderdikleri yazılı beyanlarında haklarındaki “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçlamasını kabul etmediklerini ifade ederek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını belirtti. Yazılı beyanlarda, basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığını, suçlamanın ise yersiz olduğu ileri sürüldü.

SORUŞTURMALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Hacı Bayram Camii'nde verdiği Cuma hutbesinde Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanmıştı. Ankara Barosu hutbeyle ilgili “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması” başlıklı bir açıklama yayınladı. Bu açıklamanın içeriğiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı da söz konusu basın açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Soruşturmalar birleştirilerek, ilk olarak Ankara Barosu’ndan basın açıklamasının içeriğini hazırlayan ve imzası olanların bildirilmesi istendi. Ankara Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu üyesi 11 kişi adliyeye de davet edildi. Ancak Baro yönetimi haklarındaki soruşturmayla ilgili yazılı beyanda bulundu.