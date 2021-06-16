Ankara Barosu BaÅŸkanÄ± ErinÃ§ SaÄŸkan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11 yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi hakkÄ±nda, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±n, geÃ§en yÄ±l 24 Nisan'da, Ankara'daki HacÄ± Bayram Cami'de verdiÄŸi hutbenin iÃ§eriÄŸiyle ilgili yaptÄ±klarÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± â€˜HalkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri aÅŸaÄŸÄ±lamaâ€™ suÃ§undan soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan izin istedi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n izin vermesi Ã¼zerine Ankara Barosu YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â



ORTAK AÃ‡IKLAMAYA ORTAK SAVUNMA METNÄ°



BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, Baro yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinden suÃ§lamayla ilgili ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in davetiye gÃ¶nderdi. Baro yÃ¶netimi ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndaki ifadeler kapsamÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma iÃ§in yine ortak savunma metni hazÄ±rlayÄ±p, imzaladÄ±.Â Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶nderilen metindeÂ 'HalkÄ±n bir kesiminin benimsediÄŸi dini deÄŸerleri aÅŸaÄŸÄ±lama'Â suÃ§lamasÄ±nÄ± kabul etmediklerini ifade eden Baro yÃ¶netimi, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hakkÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndaki ifadelerin yanlÄ±ÅŸ yorumlandÄ±ÄŸÄ±, suÃ§lamanÄ±n ise yersiz olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â



Ä°DDÄ°ANAME HAZIRLANDI



Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±. Ankara Barosu'nun 11 yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi hakkÄ±nda, 'Kamu gÃ¶revlisine dini inanÃ§, dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve kanaatlerini aÃ§Ä±klamasÄ± nedeniyle gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret' suÃ§lamasÄ±ylaÂ iddianame dÃ¼zenlendi.Â AvukatlarÄ±n yargÄ±lama usulÃ¼ne gÃ¶re hazÄ±rlanan iddianame,Â Ankara BatÄ± 3'Ã¼ncÃ¼Â AÄŸÄ±r Ceza Adliyesi AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderildi.



'KAMU GÃ–REVLÄ°SÄ°NE HAKARET' SUÃ‡UNDAN YARGILAMA YAPILACAKÂ



Mahkeme iddianameyi kabul ederse Ankara Barosu BaÅŸkanÄ± ErinÃ§ SaÄŸkan ile birlikte 11 yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi hakkÄ±nda, 'Kamu gÃ¶revlisine dini inanÃ§, dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve kanaatlerini aÃ§Ä±klamasÄ± nedeniyle gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret'Â suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lama baÅŸlayacak. Baro yÃ¶neticileri hakkÄ±nda, TCK 125/1, 3 ve 5'inci fÄ±kralarda dÃ¼zenlenen suÃ§lamalardan 1 yÄ±ldan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± olarak, kurul halinde Ã§alÄ±ÅŸan kurumu temsil etmesi nedeniyle, suÃ§un 'zincirleme'Â olarak iÅŸlendiÄŸinin kabul edilmesi de istendi.



DÄ°YANET Ä°ÅžLERÄ° BAÅžKANI MÃœÅžTEKÄ°Â



Ä°ddianamede Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ mÃ¼ÅŸteki olarak yer aldÄ±. ErbaÅŸ'Ä±n HacÄ± Bayram Camii'nde verdiÄŸi Cuma hutbesinde "Ey insanlar! Ä°slam zinayÄ± en bÃ¼yÃ¼k haramlardan kabul ediyor. LÃ»tÃ®liÄŸi, eÅŸcinselliÄŸi lanetliyor. Nedir bunun hikmeti?Â HastalÄ±klarÄ± beraberinde getirmesi ve nesli Ã§Ã¼rÃ¼tmesidir, bunun hikmeti. YÄ±lda yÃ¼zbinlerce insan gayri meÅŸru ve nikahsÄ±z hayatÄ±n islamÃ® literatÃ¼rdeki ismi zina olan bu bÃ¼yÃ¼k haramÄ±n sebep olduÄŸu HIV virÃ¼sÃ¼ne maruz kalÄ±yor. Geliniz bu tÃ¼r kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerden insanlarÄ± korumak iÃ§in birlikte mÃ¼cadele edelim" ifadelerini kullandÄ±.Â



Ankara Barosu hutbeyle ilgili, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸâ€™Ä±n insanlÄ±ÄŸÄ±n bir kesimini nefretle aÅŸaÄŸÄ±layÄ±p kitlelere hedef gÃ¶sterdiÄŸi konuÅŸmasÄ±yla ilgili basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±"Â baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klama yayÄ±mladÄ±. YapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± resen soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da ayrÄ±ca suÃ§ duyurusunda bulundu. Her iki soruÅŸturma daha sonra birleÅŸti.

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