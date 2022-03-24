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Ankara Baro Başkanı istifa etti: Arkamdan iş çevirdiler

#Ankara#Baro Başkanı#Kemal Koranel
Ankara Baro Başkanı istifa etti: Arkamdan iş çevirdiler

Ankara Baro Başkanı Kemal Koranel, arkasında iş çevrildiğini iddia ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nce, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 25 Ocak 2022 tarihinde işkence ve kötü muamele yapıldığına dair bir rapor hazırlandı. Ancak söz konusu rapor yayınlanmadı. Rapor krizi nedeniyle Ankara Barosu’nda bazı istifalar yaşandı. Krizin derinleşmesinin ardından Ankara Baro Başkanı Koranel dün istifa ettiğini açıkladı. Koranel açıklamasında, “Başkanlık görevini üstlendikten sonra, vesayeti gelenek haline getiren zihniyetin taleplerini yerine getirmemem üzerine aleyhime algı operasyonu başlatılmıştır” dedi.

‘HATA YAPTIM’ DEDİ

Koranel, raporun yayınlanması için görüş bildirdiğini, ancak çoğunluğun buna karşı çıktığını belirterek, “Bu karara muhalefet şerhinde bulunmadığım için hata yaptığımı anlamış bulunmaktayım” dedi. Koranel, Ankara Barosu Staj Kurulu Başkanı ile Avukatlık ve Staj Akademisi Başkanı’nın karşı çıkmasına rağmen yönetim kurulu kararı ile görevden alındığını da belirtti.

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#Ankara#Baro Başkanı#Kemal Koranel

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