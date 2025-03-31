Ankara-Bağdat işbirliğiyle Kandil kıskaca alınıyor

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı tatilinin ardından Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek uluslararası sözleşmeler arasında, Milli Savunma Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Muhtırası; Irak Hükümetiyle Ortak İş Birliği İçin Stratejik Çerçeve Anlaşması ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması öne çıkıyor. Irak hükümeti, geçtiğimiz aylarda PKK’yı “yasaklı örgüt” listesine almıştı. Ankara, ilişkilerin karşılıklı geliştirilmesiyle birlikte PKK’nın Irak’ta da “terör örgütü” kabul edilmesini istiyor. Türkiye, Irak’ın güvenliğine de katkı sağlayacak adımlar sonucunda Kandil’den terör örgütünü yöneten PKK elebaşılarının hareket alanının sınırlanmasını bekliyor.

BAĞDAT ONAYLADI

Irak hükümetince başbakanlık onayıyla yürürlüğe giren Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildiğinde Türkiye’deki onay süreci de tamamlanmış olacak. Anlaşmaya göre, Türkiye ile Irak askeri alanda işbirliğini geliştirecek. İki ülke arasında güvenlik, terörle mücadele alanında sağlanan anlayış birliğinin bu anlaşmayla güçlendirilmesi hedefleniyor. Anlaşmada, Irak güvenlik güçlerinin kabiliyetlerinin artırılması, ortak tehditlere karşı mücadelede diyaloğun sağlanması ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak ortak operasyonlar öngörülüyor. Anlaşma, iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikat yapmasına da olanak sağlıyor.

Haberin Devamı

ORTAK PLANLAMA GRUBU

Stratejik ortaklık anlaşmasına göre de iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kapsamında, tarafların dışişleri bakanlarının eşbaşkanlığında üst düzey yetkililerinin katılımıyla Ortak Planlama Grubu (OPG) kurulacak. OPG aracılığıyla, güvenlik/terörle mücadele, ekonomi, ticaret, ulaştırma, çevre, sınır aşan sular, sağlık, eğitim alanlarında teknik müzakereler yürütülecek. Bu alanlarda toplam 12 Ortak Daimi Komite kurulacak.

SU, GÜVENLİK KÜLTÜR, TARIM

Halihazırda su, güvenlik, sanayi ve tarım alanlarındaki 4 ortak daimi komiteye ilave olarak ekonomi, ticaret, enerji, kültür turizm, sağlık, ulaştırma, gençlik spor, eğitim, çalışma ve sosyal hizmetler alanlarında 8 daimi komite oluşturulacak. Böylece iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsal ve sürdürülebilir olması hedefleniyor. Stratejik anlaşmaya göre Irak’la angajman, diyalog ve izleme mekanizmaları üst düzeyde ve kesintisiz olacak. Diplomasi kaynakları, onay sürecindeki bu sözleşmeyi iki ülke arasında tarihlerinde imzalanan en önemli anlaşmalardan biri olarak kabul ediyor.