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Ankara Altındağ'da 5 köpek ölü bulundu! 'Büyük ihtimalle zehirlenmişler'

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#ANKARA#Hayvana Eziyet#Köpek
Ankara Altındağda 5 köpek ölü bulundu Büyük ihtimalle zehirlenmişler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 13:27

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Umut Ünal'ın (36), sokakta yavruyken bulup, çalıştığı iş yerinin yanındaki kulübede büyüttüğü 7 köpekten 5'inin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Umut Ünal, "Geldiğimizde manzarayla karşılaştık. 7 köpeğin 4'ü öldü, sonradan da 1'i öldü, elimizde 2 tane kaldı. Büyük ihtimalle zehirlenmiş ama kimin yaptığını bilmiyorum. Kalan 2 köpek de çok kötüydü. Çok su içtiler. Onlar da ölecek diye bekledim, çok şükür kurtuldular" dedi.

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Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi'nde oto tamirhanesinde çalışan Umut Ünal, 6 ay önce yolda ezilme tehlikesi geçiren 7 yavru köpeği alarak, iş yerinin yanında kendi imkanlarıyla yaptığı kulübede beslemeye başladı. Ünal, 5 Ağustos'ta iş yerine geldiğinde, çevredeki esnafın da desteğiyle besleyip büyüttüğü köpeklerden 5'ini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen veteriner hekiminin yaptığı incelemede köpeklerin öldüğü belirlendi. Köpekler, belediye ekiplerine teslim edildi.

Umut Ünal, köpeklerin zehirlendiğini düşündüğünü söyleyerek, "6 aydır bakıyordum. Cumartesi akşamı hiçbir şey yoktu. Pazar günü buralar kapalı olduğu için pazartesi geldik. Geldiğimizde manzarayla karşılaştık. 7 köpeğin 4'ü öldü, sonradan da 1'i öldü, elimizde 2 tane kaldı. Büyük ihtimalle zehirlenmiş ama kimin yaptığını bilmiyorum. Kalan 2 köpek de çok kötüydü. Çok su içtiler. Onlar da ölecek diye bekledim, çok şükür kurtuldular. Köpeklerin kimseye zararı yok. Zaten biz bakıyoruz. Ben evden onlara et haşlayıp getiriyorum, süt alıyoruz. Buradaki arkadaşlar yardımcı oluyor. Üzüldüm 6- 7 aydır emek veriyorum. Getirdiğimde küçücüklerdi" dedi. 

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#ANKARA#Hayvana Eziyet#Köpek

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