Ankara alarmda

Türkiye genelinde artış gösteren COVID-19 vakaları nedeniyle iller bazında ek önlemler alınmaya başlandı. Özellikle Ankara’daki artışlar İl Sağlık Müdürlüğü’nü alarma geçirdi. Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm başkanlığında 28 Temmuz’da yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısı’nda ciddi kararlar alınarak 3 Ağustos’ta başkentteki tüm devlet ve eğitim araştırma hastanelerine genelge gönderildi. Genelge özetle şöyle:

- Hastanelerde servis yataklarının en az yüzde 50’sinin COVID-19'a ayrılması,

- Boş yoğun bakım yataklarının tamamının COVID-19 yatağı olarak ayrılması,

- Elektif cerrahi vaka alımlarının ikinci bir talimata kadar durdurulması, elektif dahili yatışların ertelenmesi,

- Meslek Hastalıkları Hastanesi mali olarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanacaktır. COVID-19 hastalarına bakanların haricindeki tıbbi ekip Keçiören Hastanesi’ne görevlendirilecektir.

- Beytepe Murad Erdi Eker Devlet Hastanesi mali olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanacaktır. COVID-19 hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan ekipten isteyenlerin geçici görevleri il içerisinde yapılacaktır.

YOĞUN BAKIM DOLULUĞU YÜZDE 63

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden gece yapılan açıklamada ise “Ankara ilinde bugün (dün) itibarıyla hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 63’tür. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır” denildi.