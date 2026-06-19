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Ankara Adliyesi'nde stajyer savcı yalanı! Polise talimat bile vermiş

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Adliyesi#Sahte Savcı#Polis
Ankara Adliyesinde stajyer savcı yalanı Polise talimat bile vermiş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 15:47

Ankar’da kendisini 'savcı yardımcısı' ve 'stajyer savcı' olarak tanıtan M.A.'nın, polisin dikkatiyle savcı adayı olmadığı ortaya çıktı. Üzerinde başka bir kişiye ait hakim-savcı adayı kimlik kartı bulunan ve polise talimat verdiği de tespit edilen M.A., 'Hırsızlık' suçundan tutuklandı.

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Ankara Adliyesi'nde görev yaptığı izlenimi vererek kendisini 'savcı yardımcısı' ve 'stajyer savcı' olarak tanıtan M.A. isimli kadın, son birkaç gün içerisinde birden fazla kez polis merkezine gidip, personele talimat verdi. M.A., polis memurları hakkında şikayette bulunmak için kimlik ve görev bilgileri talep etti.

Polis merkezi görevlileri, davranışlarından şüphelenerek M.A.’dan kimliğini ibraz etmesini istedi. M.A., 'stajyer savcı' olarak görev yaptığını söyledi. Bunun üzerine polis merkezi amirliği tarafından araştırma başlatıldı. Durum, görevli Cumhuriyet savcısına bildirildi. Savcılığın talimatıyla yapılan incelemede, şüphelinin savcı yardımcısı veya stajyer savcı olmadığı belirlendi.

HUKUK FAKÜLTESİNDEN AYRILMIŞ

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Araştırmada M.A.’nın 2000 doğumlu olduğu, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı bulunduğu ve Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1’inci sınıftan ayrıldığı tespit edildi. Üzerinde yapılan kontrolde ise erkek arkadaşı olduğunu beyan ettiği M.E. adına düzenlenmiş hakim-savcı adayı kimlik kartı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, ‘Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan tutuklama talebiyle Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda suçlamaları reddeden M.A., "Ben hırsızlık amacıyla yapmadım. Ben kimliği böyle bir hususta kullanmadım. Kimlik sahibi şahısla görüşmediğim için de kimliğini vermedim. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim" dedi.

KAÇMA ŞÜPHESİ

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Dosyayı inceleyen hakimlik tarafından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, suç için öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma ihtimalinin mevcut olduğu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına hükmetti. Şüpheli M.A.'nın ‘Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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#Ankara Adliyesi#Sahte Savcı#Polis

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