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Ankara 100 yıllık başkent

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Vasip Şahin#Mansur Yavaş
Ankara 100 yıllık başkent
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

Ankara’nın başkent ilan edilişinin 100’üncü yıldönümü, Anıtkabir ve 1’inci TBMM binasında (Kurtuluş Savaşı Müzesi) düzenlenen törenlerle kutlandı.

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Anıtkabir’deki törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Şahin’in başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Atatürk’ün mozolesine çıktı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Şahin’in, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamasının ardından Anıtkabir’deki tören sona erdi. 

Anıtkabir’in ardından, Ankara’nın başkent ilan edildiği Ulus’taki 1’inci TBMM binasında tören düzenlendi. Genel Kurul salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Şahin, “Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele sevk ve idare merkezi olarak seçtiği Ankara gerek jeopolitik konumuyla gerekse stratejik kararların alındığı bir yer olmasıyla ülkemizin ve milletimizin mukadderatının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan istiklal mücadelemizin karargahı olan bir şehirdir” dedi.

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#Ankara#Vasip Şahin#Mansur Yavaş

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