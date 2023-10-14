Ankara 100 yıllık başkent

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Anıtkabir’deki törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Şahin’in başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Atatürk’ün mozolesine çıktı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Şahin’in, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalamasının ardından Anıtkabir’deki tören sona erdi.

Anıtkabir’in ardından, Ankara’nın başkent ilan edildiği Ulus’taki 1’inci TBMM binasında tören düzenlendi. Genel Kurul salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Şahin, “Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele sevk ve idare merkezi olarak seçtiği Ankara gerek jeopolitik konumuyla gerekse stratejik kararların alındığı bir yer olmasıyla ülkemizin ve milletimizin mukadderatının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan istiklal mücadelemizin karargahı olan bir şehirdir” dedi.