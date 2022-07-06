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Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi

#Ankara#Ankapark#Atatürk Orman Çiftliği
Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredildi

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisi içindeki Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verildi.

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Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisi içindeki Ankapark'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için açtığı tahliye davasında karar çıktı. Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkemenin kararının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş, "2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz Ankapark davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak, parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. 

 

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#Ankara#Ankapark#Atatürk Orman Çiftliği

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