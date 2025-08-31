×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğdu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#30 Ağustos Zaferi#İstiklal Savaşı
Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, akşam da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini dinledi.

Haberin Devamı

Konserde Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıların da olduğu eserler seslendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser öncesi konuşmasında özetle şunları söyledi: “Mazisiyle irtibatı kopmuş milletler, köklerini tanıyamaz, bugünü doğru okuyamaz, geleceğe güvenle yürüyemez.

Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğdu

İSTİKLAL HARBİ’NİN KRİTİK EŞİĞİ

İstiklal Harbimizin en sancılı günlerinde kahraman ordumuzun milletimizle ruh ve güç birliği ederek başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de tarihe geçen bir zaferle taçlanmıştır. Bugün 103. sene-i devriyesini coşku ve gururla kutladığımız Büyük Zafer, İstiklâl Harbimizin en kritik eşiklerinden biridir. Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş, Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur. İşgal ordularını bozguna uğratarak emperyalist emelleri boşa çıkardığımız 30 Ağustos Zaferi, bağımsızlık irademizle birlikte bu topraklardaki ebedi varlığımızın da tescili, teyidi, ebedi bir mührü olmuştur. 1071’de Malazgirt’te başlayan 1922’de Dumlupınar’da güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. İnşallah ebediyen de devam edecektir.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#30 Ağustos Zaferi#İstiklal Savaşı

BAKMADAN GEÇME!