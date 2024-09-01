ANKA III ilk mühimmatlı uçuşunu gerçekleştirdi

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TUSAŞ sosyal medya hesabı üzerinden, ANKA III’ün ilk mühimmatlı uçuşuna ait görüntüleri paylaştı.

TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor. Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor. Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için iz bırakmaya devam.”