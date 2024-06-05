ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ANKA III ve HÜRJET'in birlikte gerçekleştirdiği uçuşta ANKA III 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı.
Uçuş, 50 dakika boyunca 7 bin feet irtifada ve 165 knot hızla gerçekleştirildi.
Gökyüzünde kol kola gururla süzülüyoruz! ✈️— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 5, 2024
➡️ #HÜRJET 66. sorti
➡️ #ANKA III 8. sorti
✅ 50 dakika uçuş süresi, 7.000 feet irtifa, 165 knot hız 💪🏻 pic.twitter.com/jpIEmlSC4P