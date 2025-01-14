‘ANKA-3 ’‘TOLUN’la vurdu

Haberin Devamı

TUSAŞ tarafından geliştirilen jet motorlu İHA projesi ANKA -3, gövde içindeki silah yuvasında taşıdığı ASELSAN’ın TOLUN mühimmatı ile ilk atışı yaptı. Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan havalanan ANKA-3, 20 bin feet irtifaya çıktı. Atış, hava aracı 180 knot süratle uçarken gerçekleştirildi.

TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “ANKA-3’ten bir ilk. ANKA -3 gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. ASELSAN’ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi. Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA-3 operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” denildi.

Haberin Devamı

YENİ BİR DÖNEM

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Savunma sanayinde yeni bir dönemin kapısını araladı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün de “ANKA-3 gövde içinden yaptığı mühimmat atışıyla ülkemizin mühendislik gücünü bir kez daha kanıtladı. 20 bin feet irtifada, 180 knot hızla yapılan bu atış, bağımsız savunma sanayi teknolojilerimizin ulaştığı zirveyi simgeliyor” ifadelerini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Tek sortide ANKA 3’ten 8 adete kadar TOLUN atabilme yeteneği için de sinerjiyle çalışmaya devam edeceğiz” diye açıklama yaptı.