ANKA 3’ten LGK-82’yle tam isabet

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Test atışına ilişkin görüntüler, TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, ANKA 3’ün yeni kabiliyetler kazanmaya devam ettiği belirtilerek, “ANKA 3 bu kez ASELSAN’ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu. Savunma sanayimizin gücüne güç katmakta ve gökyüzündeki hakimiyetimizi perçinlemekte kararlıyız” denildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle “ANKA 3’ün ASELSAN’ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesi, havadaki etkinliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. Bu önemli kabiliyet kazanımı, milli mühendislik gücümüzün ve savunma sanayimizdeki kararlı ilerleyişimizin somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.