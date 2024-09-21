ANKA 3’ten ilk atışta tam isabet

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ANKA 3, testi Roketsan tarafından geliştirilen ‘Teber-82’ güdüm kiti kullanarak yaptı. TUSAŞ’ın açıklamasında, “12’nci sortide hedefi 12’den vurdu. Göğün kahramanı ANKA 3, ilk atışını zaferle taçlandırdı. Türk savunma sanayisinin gururu olan milli mühendislik harikası insansız savaş uçağımız ANKA 3, ilk atış testini başarıyla tamamladı. ANKA 3’ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir. Türkiye Yüzyılı’nda hızla gelişen savunma sanayimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz” denildi.

‘ARTIK VURUCU GÜÇ’

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ANKA 3’ün gerçekleştirdiği test atışına ilişkin sosyal medya hesabından, “ANKA 3, artık bir vurucu güç. ANKA 3; yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi, kuyruksuz yapısı, düşük radar kesit alanıyla gerekli durumlarda en kritik görevleri yerine getirecek” sözlerini paylaştı.